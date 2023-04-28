كأس "النصر" في تركيا... المصارعون الايرانيون يحصدون سبع ميداليات ملونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخبا مصارعة الحرة والرومانية الايرانية بميداليتين ذهبيتين و 3 فضيات و 2 برونزية في اليوم الأول من منافسات كأس النصر التركي.

أقيمت منافسات المصارعة الدولية للشباب لكأس النصر التركي في أول 4 أوزان في مدينة أنطاليا بتركيا وفاز ممثل بلادنا في المصارعة الحرة سجاد بيردايه بوزن 60 كجم وسيد أبو الفضل حسيني بوزن 71 كجم على ميدالية الذهبية، وأهورا خاطري بوزن 45 كجم على ميدالية فضية، ونال اميرمحمد نوازي ميدالية برونزية بوزن 51 كجم، ونويد أبو طالبى بميدالية فضية في المصارعة الرومانية بوزن 51 كجم وعرفان مرادي بميدالية برونزية في وزن 45 كجم.

وستتبع هذه المنافسات اليوم ويوم السبت بإقامة 3 مسابقات للوزن الثاني و 3 مسابقات للوزن الثالث.

/انتهى/