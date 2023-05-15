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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٣:٣٢ م

الشيخ قاسم: أثبت  الشعب الفلسطيني المقاوم مجددا جدارته بالنصر والتحرير

الشيخ قاسم: أثبت  الشعب الفلسطيني المقاوم مجددا جدارته بالنصر والتحرير

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن الشعب الفلسطيني المقاوم أثبت مجددا جدارته بالنصر والتحرير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غرد الشيخ نعم قاسم اليوم الاثنين عبر حسابه على تويتر نجحت مقاومة الجهاد الإسلامي ووحدة الفصائل الفلسطينية في المواجهة بتثبيت معادلة الردع، مصحوبة بعلو مقام الشهداء وعطاءات أبناء فلسطين والقدس، مضيفا سيكون لفشل نتنياهو الأثر الكبير على مستقبله السياسي وعلى الكيان المحتل.

وقال الشيخ قاسم ان المقاومة في فلسطين والمنطقة تراكم إنجازاتها الاستراتيجية في مواجهة الاستكبار الأميركي والكيان الموقت.

وختم بالقول، نتجه في لبنان نحو التفاهم والاستقرار، فلا نتخلف عن الركب، ولنستثمر في الحوار والتفاهم لانتخاب الرئيس.

/انتهى/

رمز الخبر 1933235

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