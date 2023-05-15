مجلس النواب اليمني يبارك انتصار المقاومة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بارك مجلس النواب اليمني، الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية خلال معركتها الاخيرة في مواجهة العدو الصهيوني وكسر غطرسته وصلفه.

وجدد نواب الشعب في الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، ثبات موقف اليمن الداعم والمساند للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية.

وأدان نواب الشعب موقف الإعلام العربي المتصهين الذي يروج للمصطلحات الصهيونية ويبرر للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأكدوا حق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن نفسه وحق كافة الشعوب الحرة في مقاومة الاحتلال في اي مكان كان.

وعبّر نواب الشعب عن رفضهم لكل الدعوات التشطيرية التي تسعى إلى تمزيق الوطن والعبث بمقدرات الشعب اليمني او التفريط بسيادته.

كما عبروا عن رفض كافة المشاريع الصغيرة التي تخدم الأجندات الخارجية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره.

وأدانوا التواجد الأجنبي على الأراضي اليمنية في المهرة وعدن وسقطرى أو أي جزء من تراب الوطن.

ودعا نواب الشعب الأحرار من أبناء الشعب اليمني إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية في الحفاظ على الوحدة اليمنية ومقدرات الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة

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