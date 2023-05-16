بالفيدئو....مئات الآلاف من المسلمين يحيون ذكرى استشهاد الامام الصادق(ع) في مرقد الامام الرضا(ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع اليوم الخامس والعشرين من شوال، أحيا مئات آلاف من الشيعة ذكرى استشهاد الامام جعفر الصادق(ع) في شوارع مدينة مشهد وصولا إلى مرقد الامام الرضا الطاهر(ع).

وفي هذا التجمع الكبير، قام اتباع اهل البيت(ع) بالعزاء والرثاء لفقد امامهم المعظط وعبّروا عن حزنهم بالمشي على أقدامهم من ساحة الشهداء إلى مرقج الإمام الرضا(ع).

ورغم أن هذا التجمع بدأ في الساعة 8:30 ، إلا أن الكثير من الناس كانوا يمشون إلى مرقد الإمام الرضا (ع) قبل ذلك بساعة.

وفي نهاية المراسم، وصل المعزين إلى العتبة المقدسة وتجمعوا في رواق الإمام الخميني (رضي الله عنه) في الحرم الرضوي المقدس وهناك قاموا أيضا بمراسم العزاء لإمامهم.

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