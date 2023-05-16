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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٥٧ م

بالفيدئو....مئات الآلاف من المسلمين يحيون ذكرى استشهاد الامام الصادق(ع) في مرقد الامام الرضا(ع)

بالفيدئو....مئات الآلاف من المسلمين يحيون ذكرى استشهاد الامام الصادق(ع) في مرقد الامام الرضا(ع)

في ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (ع )، الامام السادس للشيعة، عقد تجمع كبير من محبي اهل البيت(ع) في ساحة شهداء مدينة مشهد وصولا إلى ضريح الامام الرضا(ع).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع اليوم الخامس والعشرين من شوال، أحيا مئات آلاف من الشيعة ذكرى استشهاد الامام جعفر الصادق(ع) في شوارع مدينة مشهد وصولا إلى مرقد الامام الرضا الطاهر(ع).

وفي هذا التجمع الكبير، قام اتباع اهل البيت(ع) بالعزاء والرثاء لفقد امامهم المعظط وعبّروا عن حزنهم بالمشي على أقدامهم من ساحة الشهداء إلى مرقج الإمام الرضا(ع).

بالفيدئو... الملايين من المسلمين، يحييون ذكرى استشهاد الامام الصادق(ع) في مرقد الامام الرضا(ع)

ورغم أن هذا التجمع بدأ في الساعة 8:30 ، إلا أن الكثير من الناس كانوا يمشون إلى مرقد الإمام الرضا (ع) قبل ذلك بساعة.

وفي نهاية المراسم، وصل المعزين إلى العتبة المقدسة وتجمعوا في رواق الإمام الخميني (رضي الله عنه) في الحرم الرضوي المقدس وهناك قاموا أيضا بمراسم العزاء لإمامهم.

عطر شهادت در اجتماع بزرگ عزادان امام صادق(ع)

عطر شهادت در اجتماع بزرگ عزادان امام صادق(ع)

عطر شهادت در اجتماع بزرگ عزادان امام صادق(ع)

/انتهى/

رمز الخبر 1933277

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