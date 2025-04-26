https://ar.mehrnews.com/news/1957112/ ٢٦/٠٤/٢٠٢٥، ١١:٥٧ ص رمز الخبر 1957112 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٦/٠٤/٢٠٢٥، ١١:٥٧ ص بالصور.. مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران أقيمت مراسم عزاء يوم شهادة الإمام الصادق (ع) في ساحة الإمام الحسين (ع) في طهران، وألقى الرادود سعيد حداديان كلمة رثاء بهذه المناسبة. مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران رمز الخبر 1957112 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة في ذكرى استشهاده..الإمام الصادق(ع) وأثره العميق في صياغة الفقه الشيعي ذكرى استشهاد الإمام الصادق (ع).. اسس اكبر مدرسه فقهيه في تاريخ الاسلام بالفيدئو....مئات الآلاف من المسلمين يحيون ذكرى استشهاد الامام الصادق(ع) في مرقد الامام الرضا(ع) سمات الامام الصادق(0) شهادة الامام جعفر الصادق مراسم العزاء
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