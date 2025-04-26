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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ ص

بالصور.. مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران

بالصور.. مراسم العزاء بشهادة الأمام الصادق (ع) في طهران

أقيمت مراسم عزاء يوم شهادة الإمام الصادق (ع) في ساحة الإمام الحسين (ع) في طهران، وألقى الرادود سعيد حداديان كلمة رثاء بهذه المناسبة.

رمز الخبر 1957112
شیرین سماره

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