وزير خارجية سوريا: دمشق لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، الذي ينعقد في مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء.

وقال المقداد: "الأشقاء العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك أي خلافات حول القضايا المتعلقة بدمشق".

وأوضح وزير الخارجية السوري، لدى وصوله جدة اليوم، إنه يشعر بالارتياح للتحضيرات التي قامت بها الرياض للقمة العربية الـ 32.

وأضاف: "نتطلع لدور عربي فاعل لمساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عملية العودة".

والتقى المقداد عددا من وزراء الخارجية العرب وبحث معهم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، اليوم، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة التي من المقرر انعقادها، الجمعة المقبل.

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