الشيخ دعموش: المعركة الأخيرة أثبتت عجز الكيان الصهيوني عن فرض معادلات جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خلال خطبة الجمعة: "عندما يدعي نتنياهو أنه استعاد الردع في غزة، فإنه يكذب على الرأي العام الإسرائيلي، لأن المعادلة التي أرستها معركة "ثأر الأحرار" هي أن أي عملية اغتيال في المستقبل لأي مجاهد أو قائد في قطاع غزة لن تمر وإنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة كما حصل الأسبوع الماضي، وستنهمر الصواريخ مجددًا على امتداد الأراضي المحتلة بما فيها "تل أبيب" والقدس وتشل الكيان وأمنه ومجتمعه كما شلته في الأسبوع الماضي".
وشدد على أن ""إسرائيل فشلت وهُزمت في غزة أمام فصيل واحد هو "الجهاد الإسلامي"، فكيف سيكون حالها إذا واجهت كل فصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة؟ وكيف سيكون مصيرها إذا توحدت الساحات وفُتحت الجبهات وانهمرت الصواريخ من كل حدب وصوب على الكيان الصهيوني؟ ".
ورأى الشيخ دعموش أن الكيان الصهيوني لم يعد قادرًا على تغيير معادلة تساقط الصواريخ أمام اي عدوان على فلسطين او لبنان، وهذا تطور نوعي واستراتيجي في مسار الصراع استطاعت المقاومة في لبنان وفلسطين أن تفرضه على العدو"، مشددا على أن "هذا إنما هو ببركة الإرادة والجهاد والصمود والثبات والتضحيات ودماء الشهداء والقيادة الحكيمة والاحتضان الشعبي الكبير للمقاومة".
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