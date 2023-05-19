الشيخ دعموش: المعركة الأخيرة أثبتت عجز الكيان الصهيوني عن فرض معادلات جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خلال خطبة الجمعة: "عندما يدعي نتنياهو أنه استعاد الردع في غزة، فإنه يكذب على الرأي العام ‏الإسرائيلي، لأن المعادلة التي أرستها معركة "ثأر الأحرار" هي أن أي عملية اغتيال في المستقبل ‏لأي مجاهد أو قائد في قطاع غزة لن تمر وإنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة كما حصل الأسبوع ‏الماضي، وستنهمر الصواريخ مجددًا على امتداد الأراضي المحتلة بما فيها "تل أبيب" والقدس ‏وتشل الكيان وأمنه ومجتمعه كما شلته في الأسبوع الماضي"‎.‎

وشدد على أن ""إسرائيل فشلت وهُزمت في غزة أمام فصيل واحد هو "الجهاد الإسلامي"، فكيف سيكون ‏حالها إذا واجهت كل فصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة؟ وكيف سيكون مصيرها إذا ‏توحدت الساحات وفُتحت الجبهات وانهمرت الصواريخ من كل حدب وصوب على الكيان ‏الصهيوني؟ ".

ورأى الشيخ دعموش أن الكيان الصهيوني لم يعد قادرًا على تغيير معادلة تساقط الصواريخ أمام اي عدوان ‏على فلسطين او لبنان، وهذا تطور نوعي واستراتيجي في مسار الصراع استطاعت المقاومة في ‏لبنان وفلسطين أن تفرضه على العدو"، مشددا على أن "هذا إنما هو ببركة الإرادة والجهاد ‏والصمود والثبات والتضحيات ودماء الشهداء والقيادة الحكيمة والاحتضان الشعبي الكبير ‏للمقاومة‎".‏

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