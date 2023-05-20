روسيا تصنع سفينة صاروخية جديدة لجيشها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "في التاسع من يونيو القادم، وعشية الذكرى الـ 90 لوضع حجر الأساس لمصنعنا سنقيم احتفالية مخصصة للبدء بتصنيع سفينة صاروخية جديدة لصالح الجيش الروسي".

وأضاف البيان "السفينة الجديدة ستكون رابع سفينة نطورها لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي في إطار المشروع الحكومي 20385، ويتم حاليا تصنيع أقسام السفينة الثالثة في إطار هذا المشروع، عام 2020 وقعت وزارة الدفاع الروسية مع مصنعنا عقودا لتطوير 4 سفن حربية جديدة في إطار المشروع المذكور، وفي أغسطس من نفس العام بدأ تصنيع أول سفينة، وفي 12 يونيو 2022 بدأ تصنيع السفينة الثانية، وفي 1 يوليو من العام نفسه بدأ تصنيع السفينة الثالثة.

وتتسلح السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20385 بصواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا

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