شهباز شريف: استيراد الكهرباء من إيران يساهم في تحقيق التنمية والازدهار في بلوشستان الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شريف بشأن زيارته الأخيرة إلى الحدود الباكستانية الإيرانية ولقائه برئيس الجمهورية الإيرانية آية الله "ابراهيم رئيسي"، إن مشروع استيراد 100 ميغاواط من الكهرباء من إيران سيلعب دورا هاما في تطوير وتقدم بلوشستان الباکستانیة.

وأضاف، أن افتتاح سوق مند -بيشين الحدودي يمثل فرصة لتوفير فرص العمل للمواطنين على جانبي الحدود الإيرانية- الباكستانية.

وقال شريف انه اجرى محادثات مفيدة مع الرئيس الايراني بشأن التعاون المشترك في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة الشمسية معلنا عن اتفاق الجانبين على تعزيز آلية ضمان الامن في حدود البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الباكستاني "بيلاوال بوتو زرداري"، سيتوجه إلى إيران لضمان احراز تقدم في المحادثات.

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