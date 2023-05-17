الرئيس الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان يوم الغد في بلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام باكستانية ، اليوم الأربعاء ، بان رئيس وزراء هذا البلد سيلتقي مع الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي .

ووصفت وسائل الإعلام الباكستانية هذا الحدث بأنه تطور مهم في مجال العلاقات الخارجية ، وأعلنت أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيعقد اجتماعا غير رسمي مع الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي غدا الخميس.

وبحسب مصادر مطلعة ، من المقرر أن يعقد اجتماع قادة هاتين الدولتين غدا في منطقة "بيشين" في بلوشستان الباكستانية وسيرعى رئيس وزراء باكستان بشكل مشترك تدشين مشروع استيراد 110 ميغاوات من الكهرباء من إيران.

وتستورد باكستان حاليا 200 ميغاواط من الكهرباء من إيران وهناك احتمال لزيادة استيراد الكهرباء إلى 500 ميغاواط.

كما أعلنت هذه المصادر أن الرئيس الإيراني وشريف سيفتتحان رسميًا سوقا على الحدود الإيرانية الباكستانية كما من المقرر إنشاء ثلاثة أسواق تجارية جديدة على الحدود. وافتتح احد هذه الاسواق في منطقة "مند" على الحدود وجاري العمل على افتتاح سوقين اخرين كما سيزور رئيس الوزراء شهباز شريف ميناء غوادر غدا.

وأدى اشتداد الأزمة الاقتصادية في باكستان ونقص العملة الأجنبية في هذا البلد إلى تحول تجار القطاع الخاص في باكستان إلى استيراد الوقود الرخيص من ايران.

وسجل معدل التضخم في باكستان رقماً قياسياً جديداً في الأشهر الماضية ، وبحسب مصادر التكرير وخبراء السوق في هذا البلد ؛ ادى ضعف الاقتصاد الباكستاني ولجوء الناس إلى استخدام وسائل النقل العام ، الى انخفاض الطلب على الوقود في هذا البلد. وارتفع سعر لتر الديزل إلى 288 روبية في باكستان في الأشهر الأخيرة.

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