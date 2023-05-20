أبو شريف: حركة الجهاد قادرة على خوض حرب كبيرة وطويلة مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في ايران، اصر ابو شريف، في مؤتمر صحفي عقده في طهران حول المعركة الاخيرة مع الاحتلال الصهيوني ان كيان الاحتلال وضع انهاء وجود حركة الجهاد الاسلامي ضمن برامجه منذ عام 1995 وقام بعدة محاولات في هذا السياق خلال السنوات الماضية لكنه لم ينجح ابدا.

واكد ابو شريف أن الجهاد الاسلامي خرجت اقوى من السابق من المعركة الاخيرة وذلك باعتراف الصهاينة انفسهم ، موضحا ان تل ابيب ارادت من خلال المعركة الاخيرة احياء القوة المتبددة للجيش الصهيوني، واعادة التضامن بين الاحزاب الصهيونية واعادة التضامن بين اجزاء المجتمع الصهيوني.

وأشاد ابو شريف بالعمل المشترك للفصائل الفلسطينية ضمن غرفة العمليات المشتركة وقال انه ورغم تقديمنا لعدد من الشهداء لكن الوحدة التي تحققت بين فصائل المقاومة يعتبر امرا هاما جدا.

واشار ممثل حركة الجهاد الاسلامي الى المشاكل التي تواجهها الحكومة الصهيونية قائلا ان الشرخ يلف الان المجتمع الصهيوني الذي اصبح ضعيفا جدا في الوقت الراهن فيما فصائل المقاومة ومنها الجهاد الاسلامي قد ازدادت قوة .