اللواء باقري: الإقتدار البحري هو أهم عامل لقوة بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء محمد باقري، خلال مراسم استقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني الذي وصل ميناء "بندر عباس" عائدا من رحلة حول العالم:"انها قامت البحرية بمهمة عظيمة ومستحيلة وبعث بهذه المهمة الفخر والعزة للشب و البلاد".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "لقد أظهرت حوادث مختلفة أنه لا سبيل إلى جعل البلاد فخورة إلا عبر القوة والفخر والشرف، ولقد اعطى الشعب، هذه القوة الشرعية لمناضلينا".

وتابع باقري: "ان مسار الإقتدار البحري هو أهم عامل لقوة بلادنا، ولا ينقص بلدنا أي شيء ليكون قوة بحرية كبيرة"، مضيفا: "اننا نتمع بسواحل طويلة ومناسبة، وتقنيات حديثة، وأسطول محلي، وأصحاب ثقافة بحرية، ومناضلون وقادة شجعان يدخلون البحر دون خوف من القوى العظمى".

واردف: "جولة الأسطول 86 في أعالي البحار كانت خطوة تاريخية وليست أمراً صغيراً وهناك دول كبرى لا تتجرأ على هذه الخطوة"، مؤكدا: "مهمات الجيش في المحيطات ستستمر مستقبلاً".

يذكر انها انطلقت مراسم استقبال الدورية البحرية الـ86 للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس بحضور مسؤولين عسكريين بعد جولتها حول العالم، وشارك في هذه المراسم اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة واللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للقوات المسلحة والأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية، العميد صباحي فرد قائد سلاح الدفاع الجوي والعميد حميد وحيدي قائد القوات الجوية والادميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية وناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومجموعة من المسؤولين العسكريين والوطنيين وأهالي البحارة المتواجدين في البعثة حول العالم.

وبعث قائد الثورة الاسلامية "آية الله السيد علي الخامنئي"، خطاب تهنئة لمناسبة العودة المظفرة للابطال في "الدورية البحرية 86"، التابعة للجيش الايراني، من رحلتها البحرية الكبرى الى ارض الوطن.

ودخلت المجموعة البحرية 86 المياه الاقليمية الايرانية قبالة ميناء جاسك، منذ يوم 17 ايار مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 اشهر وبمسافة 65 الف كلم.

والمجموعة الـ 86 تضم المدمرة "دنا" ايرانية الصنع بامتياز، وحاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع.

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