تجهيز ناقلات الأفراد المدرعة للجيش الإيراني بالصواريخ الذكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صباح اليوم خلال حفل عسكري بحضور بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين بمدينة شيراز، تم تنفيذ مراسم الضم وتسليم المعدات والاسلحة الجديدة للواء 55 لقوات الإنزال الجوي وقوات الدعم للمنطقة الثانية للقوات البرية للجيش.

وخلال هذا الحفل، أحيا نائب قائد القوات البرية للجيش، العميد نوذر نعمتي، في هذا الحفل، ذكرى تحرير مدينة خرمشهر الإيرانية من احتلال قوات نظام البعث العراقي البائد، فترة الحرب المفروضة، معتبرا هذا اليوم، يوم المقاومة والتضحية والنصر والكرامة.

وأكد العميد نعمتي أن ثماني سنوات من الدفاع المقدس وصناع ملحمة تحرير مدينة خرمشهر، علموا الجميع درس الحرية، وأقترح أن يدرس الشباب النقطة الأكثر أهمية وحاسمة في الحرب المفروضة.

وأشار نائب قائد القوات البرية للجيش إلى أنه من مسؤولية الجيش حماية حدود وثغرات وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا: "انه بفضل وجود قائد الثورة الإسلامية والقوات المسلحة الإقليمية نفتخر بأننا وصلنا إلى قدرة داخل القوات البرية نستطيع التعامل مع جميع المهمات وفرض العتاد الذكي على العدو".

وأضاف: "بالنظر إلى التهديدات والاحتياجات المستقبلية، فإننا ننتقل من القوة البرية التقليدية إلى القوة البرية المتقدمة حتى نتمكن من فرض ارادتنا في القتال البري على أي عدو، وقد قطعنا شوطا طويلا في هذا الاتجاه".

صرح العميد نعمتي أن المعدات التي تم الكشف عنها خلال مراسم اليوم، كلها محدثة ولديها قدرات ذكية، وتكون بعيدة المدى وموجهة، مضيفا: "ان ناقلات الأفراد المدرعة تحمل قاذفات صواريخ ذكية، ويبلغ مدى هذه الصواريخ حوالي 7 أضعاف، فإذن لقد تغيرنا من نهج دفاعي إلى نهج دفاعي هجومي في هذا المجال".

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