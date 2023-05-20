قائد الثورة يهنئ بنجاح مهمة المجموعة 86 التابعة لبحرية الجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية، الامام الخامنئي(دام ظله) هنأ طاقم المجموعة البحرية 86 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إبحارهم العظيم والناجح.

ورحب قائد الثورة الإسلامية بعودة طاقم المجموعة البحرية 86 التابعة للجيش الإيراني إلى البلاد، متمنياً لهم النجاح في مهمامهم القادمة .

وكان قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال شهرام ايراني، رحب بالمجموعة 86 البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قامت بجولة حول العالم.

واستقبلت مجموعة كبيرة من القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الايرانية، وبما يشكل الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية وزوارق قوات التعبئة الشعبية، المجموعة البحرية 86 التابعة لبحرية الجيش في ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان .

ومجموعة القطع البحرية الـ86 دخلت المياه الاقليمية الايرانية قبالة ميناء جاسك، منذ يوم 17 مايو الجاري، عائدة من رحلة بحرية طويلة ونوعية حول العالم؛ استغرقت 8 اشهر وبمسافة 65 الف كلم.

ونظمت القطع البحرية الايرانية المشاركة في مراسم الاستقبال اليوم، مسيرة استعراض بحري امام المجموعة الـ 86 والتي تضم مدمرة "دنا" و"مكران" الايرانية .

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