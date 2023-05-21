الأميرال إيراني: على الأعداء ان يعلموا أن إيران الإسلامية لن تُعزل أبدًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال ايراني خلال مراسم الترحيب الرسمي بالدورية البحرية الـ86 "اليوم نحن حاملوا أخبار مهمة لشعبنا العزيز."

وتابع: البحرية الإيرانية وسعت نفوذها الاستراتيجي بحضورها في البحر، وأبناء الأمة الإيرانية باستخدام المعرفة الحديثة وبهدف ضمان الأمن البحري اثبتوا أنه لا يمكن عزل إيران والإيرانيين.

وقال قائد سلاح البحرية: إن هذا الأسطول الذي يضم موظفين من 29 محافظة سافر حول العالم باقتداره النموذجي وبدعا الأمة النبيلة والاعتماد على الانجازات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأشار الادميرال إيراني إلى أن أبناء الأمة الإيرانية استطاعوا أن ينقلوا الثقافة الإيرانية الغنية للعالم ولا شك أن النظام الأحادي القطب انتهى وترى العالم حاليا النظام متعدد الأقطاب ، وقد حافظت الجمهورية الإسلامية على وجودها في هذا التغيير لنظام المتعدد الاقطاب وفازت بالورقة الذهبية لأول مرة في تاريخ إيران والعالم الإسلامي.

وشدد: على الأعداء أن يعلموا أن إيران الإسلامية لن تكون معزولة أبداً.

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