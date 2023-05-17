الأعرجي يبحث في أربيل إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، صباح اليوم، زيارة إلى أربيل، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية"، مبينا ان "وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، ومدراء الأجهزة الأمنية في أربيل والسليمانية، كانوا في استقبال الأعرجي والوفد المرافق له".

واضاف ان "قائد قوات الحدود قدم عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها 1493 كم"، مشيرا إلى أن "الأعمال والإجراءات مازالت مستمرة".

من جانبه، قدم وزير داخلية الإقليم، عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة داخلية الإقليم، فيما يتعلق ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران .

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