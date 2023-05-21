صنعاء: وحدة وطننا وسلامة أراضيه خط أحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في برقية تهنئة رفعها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، اليوم الأحد، إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية (22مايو).

وأشار العاطفي والغماري إلى أن الوحدة اليمنية منجز تاريخي يعبر عن الإرادة اليمنية الحرة التي لن تتأثر بالمشاريع الصغيرة للبعض.

وقالا: "نتابع التحركات والتدخلات الأمريكية والصهيونية في المنطقة والتي تهدف إلى عرقلة جهود السلام وحرف مسارها من أجل العودة للحرب"، مؤكدين أن الأعداء يسعون إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإعاقة السير في الملف الإنساني واستمرار الحصار الجائر على بلدنا وشعبنا.

وأضافا أن فرصة السلام الحالية هي الأخيرة للأعداء لأن ما بعدها ستكون الكلمة الفصل فيها لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بإذن الله وقوته.

وجددا التأكيد على الموقف المساند لكل القضايا الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتعرض اليوم لأبشع أنواع الإجرام من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

كما أكدا جهوزية القوات المسلحة لكل الخيارات للدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته ومنجزاته كافة.

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