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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:٣٢ م

كنعاني: أين ادعياء حقوق الانسان ومكافحة الارهاب والبيان الموحد لسفراء أوروبا في طهران؟

كنعاني: أين ادعياء حقوق الانسان ومكافحة الارهاب والبيان الموحد لسفراء أوروبا في طهران؟

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى حادث استشهاد 5 افراد من قوات حرس الحدود الايرانية المدافعين أمام الارهاب وتهريب المخدرات ، متسائلا "لماذا لا نسمع الان شيئا عن ادعياء حقوق الانسان ومكافحة الارهاب والبيان الموحد عن السفراء الاوروبيين في طهران؟"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشر كنعاني في تغريدة له صور الشهداء الخمسة التابعين لقوات حرس الحدود واضاف " أحني هامتي اجلالا وتعظيما لارواح شهداء الوطن الشباب الخمسة، الذين افتدوا تراب الوطن وأمن الشعب".

وتابع " منذ سنوات طويلة تخوض ايران معركة مع الارهاب وتهريب المخدرات بتضحيات القادة وجنود الوطن " متسائلا " لماذا لا نسمع الان شيئا عن ادعياء حقوق الانسان ومكافحة الارهاب والبيان الموحد عن السفراء الاوروبيين في طهران؟"

وكان كنعاني قد ادان بشدة ايضا يوم امس الاحد الهجوم الإرهابي على حدود مرزة سر في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، والذي أسفر عن استشهاد 5 من حرس الحدود الإيرانيين البواسل وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا العمل الإرهابي الجبان لجأت إليه الجماعات الشريرة والإرهابية بعد حضور وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في حفل افتتاح السوق الحدودي المشترك ومشاريع نقل الكهرباء، بحضور الرئيس الايراني في حدود "بيشين -مند"، يعتبر عملا ممنهجا ضد أمن ومصالح البلدين للحيلولة دون ان تتحول الحدود المشتركة الى حدود صداقة وتعاون وحدود اقتصادية لشعبي البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1933445

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