إيران تعلّق على الاشتباك بين عناصر ارهابية والجيش التركي قرب الحدود المشتركة بين البلدين

وقال موسوي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، إنه وفق الانباء التي بثتها وسائل الاعلام التركية فقد حصل اشتباك بين عناصر ارهابية وقوات الجيش التركي قرب الحدود المشتركة بين البلدين وهو ماأسفر عن اصابة اثنين من قوات حرس الحدود في هذا البلد ووفاة أحدهما.

وأضاف: إنه وفق ماأفادت به وحدة حرس الحدود في محافظة اذربايجان الغربية /شمال غرب ايران/ فقد سقطت قذيفة هاون داخل الاراضي الايرانية لكنها لحسن الحظ لم تسفر عن خسائر في الارواح فيما يقوم المسؤولون عن الامن الحدودي في كلا البلدين بدراسة التفاصيل.

وأعرب موسوي عن أسفه ومواساته للمتضررين بهذا الحادث، وأدان في ذات الوقت تحركات العناصر الارهابية في المناطق الحدودية بين البلدين واستهدافهم لقوات حرس الحدود والتي أسفرت عن استشهاد عدد منهم في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا.

وأكد على ضرورة ان تكون مكافحة الارهاب بمثابة عمل عالمي ومن الضروري التزام جميع البلدان بها.

ولفت الى انه مادامت بعض الحكومات مستمرة في تورطها بدعم الارهابيين فإنه للاسف ستحدث مثل هذه الجرائم./انتهى/