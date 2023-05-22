اللواء سلامي: حرس الثورة سينتقم من المخططين والمنفذين لحادث سراوان الارهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة وجهها الى القائد العام لقوى الامن الداخلي، العميد أحمدرضا رادان، قدم فيها التعازي باستشهاد كوكبة من حرس الحدود الغيارى لقوى الامن الداخلي جنوب شرق البلاد.

وجاء في رسالة اللواء سلامي: لتعلم الزمر الارهابية المستأجَرة وليعلم أعداء الشعب الايراني العظيم، أن المدافعين عن حدود وطننا العزيز في قوى الامن الداخلي وحرس الثورة الاسلامية، وضمن تعزيز الامن الشعبي المستدام، سينتقمون للدماء الزكية للشهداء المظلومين في الحادث الارهابي الاخير، من المخططين والمنفذين لهذه الجريمة، وذلك دفاعا عن حدود عزتنا وافتخارنا واقتدارنا وعن شموخ هذا الوطن الذي يتعرض دوما لحسد الأعداء وأطماعهم.

وحيا اللواء سلامي، أرواح هؤلاء الشهداء، وتمنى الصبر والصمود لعوائل الشهداء، سائلا الله تعالى ان يمن بالتوفيق والرفعة لقيادة الامن الداخلي في الساحات الخطيرة والمهام المكلفة بها لصيانة امن المجتمع الاسلامي الثوري ونظمه العام.

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