أمير عبداللهيان: الجمهورية الاسلامية قدمت الكثير من الشهداء لحماية امن البلاد والشعب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، رسالة الى قائد قوى الامن الداخلي "العميد احمد رضا رادان"، معقّبا فيها على جريمة الاغتيال التي طالت اثنين من المنتسبين الى مقر الشرطة بمدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد)، ومعربا بالمناسبة عن مواساته وتعاطفه مع ذوي هذين البطلين وكافة المنتسبين الى قوى الامن الداخلي في جمهورية ايران الاسلامية.

وكتبب "امير عبداللهيان" في رسالته الى "العميد رادان" : ان الجمهورية الاسلامية، قدمت خلال حربها ضد الجماعات الارهابية، الكثير من الشهداء الاجلاء في سبيل الدفاع عن الاسلام وحماية امن واستقرار البلاد والشعب الايراني.

واضاف : ان شجاعة وتضحيات هؤلاء الابرار، لطالما حصنت البلاد قبال مخططات الارهابيين البغيضة وداعميهم المفضوحين على حقيقتهم.

واعتبر وزير الخارجية، ان صمت ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان على هكذا جرائم، يكشف عن واقعهم (الاجرامي).

وختم وزير الخارجية رسالته الى العميد رادان، بالقول : انني اتقدم بتحية اجلال الى الروح الشامخة للشهيد الملازم "علي رضا كيخا"، وروح الجندي الشهيد "مبين رشيدي"، اللذين عرجا اثر العملية الارهابية التي نفذت في 8 حزيران / يونيو 2023 بمدينة زاهدان، كما اعرب عن تعاطفي مع اسرتي هذين الشهيدين الغاليين وسائر المنتسبين الى قوى الامن الداخلي، وشخصكم الكريم.

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