وزير دفاع جمهورية مالي: ايران أنموذج جيّد لشعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب وزير دفاع جمهورية مالي عن ارتياحه لزيارة ايران قائلا ان الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية .

كما اشار الى التجارب التي حققتها ايران في مجال مكافحة الارهاب وكذلك التحشيد الشعبي واشراك المواطنين في تأمين أمنهم ، وطلب الاستفادة من التجارب الايرانية في هذا المجال.

وانتقد كامارا الاستعمار الغربي وكذلك التوجهات الامنية لبعض دول غرب افريقيا ، معتبرا اياها مزعزعة للامن ومدمرة وفاشلة ، واضاف : لقد قرر الشعب والحكومة في جمهورية مالي الحفاظ على سيادتهم وامنهم وتقرير مصيرهم بانفسهم وان التجارب والدعم الايراني يعتبر قيما جدا في هذا المجال.

من جانبه اكد وزير الدفاع الايراني ان ايران سعت على الدوام الى تعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية وان التعاون مع الدول المسلمة والمستقلة مثل جمهورية مالي التي تلعب دورا بارزا في التطورات الجارية في غرب القارة الافريقية هي من اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية.

كما شدد العميد آشتياني ان وزارة الدفاع الايرانية وانطلاقا من هذه السياسة المبدأية تبذل جهودا واهتماما جادا في ايجاد التعامل مع دول مستقلة مثل جمهورية مالي.

كما اشاد العميد آشتياني بمواقف حكومة جمهورية مالي في دعم فلسطين وشعبها المظلوم ، واعتبر اصرار هذا البلد على صون القضية الفلسطينية انموذجا ناصعا لمناصرة الحق والدفاع عن المظلوم.

كما اشار العميد آشتياني الى التطورات الايجابية التي تسود العلاقات بين البلدين ، واعتبر زيارة نظيره المالي الى طهران مؤشرا على ارادة مسؤولي جمهورية مالي لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي.

واعتبر وزيرالدفاع الايراني ان تواجد بعض الدول الغربية في افريقيا هو لتحقيق اهداف استعمارية وتحقيق المكاسب وخلق التوتر وانعدام الامن قائلا " ان التاريخ يثبت بأن هؤلاء يدعمون الارهاب ويديرونه من اجل خلق مبررات لتواجدهم في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة مثل جمهورية مالي.

كما نوه العميد آشتياني الى تدخلات القوى الاجنبية وانتشار الجماعات الارهابية في منطقة الساحل وغرب افريقيا وقال " ان ما يقوم به التيار الثوري في غرب افريقيا لنيل الاستقلال والخروج من ظل الهيمنة ، يعتبر قرارا هاما وان ايران تحترم قرار الحكومة والشعب في جمهورية مالي لزيادة عدد شركائهم الدوليين ويعتبرونه دليلا على الفهم الصحيح للتطورات الدولية.

كما اعرب وزيرالدفاع الايراني عن استعداد ايران لنقل قدراتها وامكانياتها في مجال المعدات وكذلك التدريب ونقل التجارب لمكافحة الارهاب ، مضيفا" ايران لن تألوا جهدا من اجل تعزيز القوة الدفاعية لجمهورية مالي امام مخاطر الجماعات الارهابية.

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