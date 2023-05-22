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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٧:٢٦ م

اللواء سلامي: المجموعة 86 أظهرت للعالم العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية

اللواء سلامي: المجموعة 86 أظهرت للعالم العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، ان أبطال الدورية 86 للقوة البحرية للجيش، ومن خلال مهمتهم البحرية العظيمة، جسدوا امام أنظار العالم العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية ونطاق تأثيرها، في حدث مخلد، وخاصة أمام مناوئي الثورة والنظام الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لحرس الثورة الايراني، اللواء حسين سلامي، قدم التهنئة الى قائد الثورة المعظم والى الشعب الايراني والى اللواء عبدالرحيم موسوي والى جميع القادة والمنتسبين الغيارى للقوة البحرية الجيش والى عوائلهم الصبورة، بالعودة المظفرة للدورية 86 البحرية، مؤكدا ان أبطال الدورية 86 للقوة البحرية، ومن خلال مهمتهم البحرية العظيمة حول العالم بمدمرة "دنا" وسفينة "مكران" للإسناد، جسدوا امام أنظار العالم العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية ونطاق تأثيرها، في حدث مخلد، وخاصة أمام مناوئي الثورة والنظام الاسلامي.

** يتبع

رمز الخبر 1933447

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