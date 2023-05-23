إيران واندونيسيا تتفقان على زيادة التعاون النفطي بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أحمد أسد زاده مع عارفين تصريف على هامش زيارة الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي والوفد المرافق لإندونيسيا.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، محاور التعاون الثنائي وأكدا على زيادة التعاون بين إيران وإندونيسيا في مجال صناعة النفط والغاز.

تتمتع إيران وإندونيسيا بتاريخ طويلة من التعاون النفطي في مختلف القطاعات مثل تطوير حقول النفط.

كم تم خلال زيارة الوفد الإيراني إلى جاكرتا، مناقشة الإطار العام للتعاون بين إيران وإندونيسيا في قطاع النفط والغاز، وبناء على هذه المفاوضات، تم التوقيع على وثائق التعاون الثنائي في صناعات النفط والغاز بحضور رئيسي البلدين من قبل جواد أوجي وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي.

يذكر انه يرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان، وزير النفط، جواد اوجي، رئيس مكتب الرئاسة، غلامحسين إسماعيلي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور ، نائب رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، روح الله دهقاني فيروزآبادي، والنائب السياسي لمكتب الرئاسة، محمد جمشيدي.

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