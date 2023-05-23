تسجيل 90 اصابة و3 وفيات جديدة بكورنا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و 373 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و 245 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 365 ألفا و 105 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و531 الفا و 306 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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