مبعوث واشنطن إلى اليمن: نعترف بـ"أنصار الله" طرفاً شرعياً في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قال اليوم الخميس، إن بلاده "تعترف" بحركة "أنصار الله" طرفاً شرعياً في اليمن. ودعا ليندركينغ، خلال نقاش نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، المجتمع الدولي إلى "الضغط على أنصار الله لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب".

وكان المبعوث الأميركي حذر، في وقت سابق اليوم الخميس، من أن "البرامج الإنسانية في اليمن ستتوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة".

ويذكر أن الولايات المتحدة ألغت، في شباط/فبراير الماضي، تصنيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كـ"منظمة إرهابية".

وأعلن الرئيس جو بايدن أيضاً، في شباط/فبراير الماضي، أن إدارته ستعمل على وضع حد للحرب على اليمن، مؤكداً على وقف كل الدعم للعمليات الهجومية على الأراضي اليمنية./انتهى/