بركة: شعبنا الفلسطيني يواصل نضاله حتى التحرير والعودة واستعادة الحقوق والمقدسات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقامت حركة المقاومة الإسلامية حماس محاضرة سياسية في مخيم المية ومية شرق صيدا، بالذكرى 75 للنكبة، ألقاها الأخ علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية وحشد من الشخصيات والفعاليات الشعبية في المخيم.

استعرض بركة تاريخ القضية الفلسطينية منذ الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى اليوم، مروراً بوعد بلفور والاحتلال البريطاني وثورات الشعب الفلسطيني من رفض وعد بلفور الى ثورة ال 36، محملًا بريطانيا المسؤولية التاريخية عن نكبة فلسطين واستمرار معاناة شعبنا نتيجة الاحتلال والتهجير.

وأكد بركة أن شعبنا الذي قاتل الاحتلال البريطاني قبل النكبة، يواصل نضاله وجهاده ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة واستعادة الحقوق والمقدسات.

ووجه بركة التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن المحتل وفي مخيمات اللجوء والشتات، كما وجه التحية الى الأسرى والمرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى المبارك، واعتبر أن تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية والقدس متغير هام، بالإضافة إلى قوة المقاومة في قطاع غزة ومشاركة ساحات الخارج في الدفاع عن المسجد الأقصى مؤشر قوي إلى اقتراب يوم الانتصار الكبير.

كما رحب بركة بالمصالحات العربية والإسلامية معتبراً ذلك يصب في مصلحة القضية الفلسطينية. ودعا الشعب الفلسطيني في الخارج وخصوصاً في مخيمات لبنان إلى ضرورة الإعداد والاستعداد للمشاركة في معركة التحرير القادمة.



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