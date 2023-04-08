بركة: ما تشهده فلسطين المحتلة وحدودها المجاورة يؤكد جدية المقاومة في تحذيرها لحكومة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر عضو قيادة حركة حماس في الخارج، علي بركة أن ما تشهده فلسطين المحتلة وحدودها المجاورة من عمليات مقاومة متلاحقة ضد الاحتلال الصهيوني، تأكيد على جدية المقاومة في تحذيرها لحكومة الاحتلال من مغبة العبث بالمقدسات الإسلامية، وخصوصا مواصلة العدوان على المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، في سابقة خطيرة تمس بقدسيته، ورمزيته الدينية والوطنية.

وأضاف أن المقاومة اتخذت قرارا واضحا لا رجعة عنه بعدم السماح لسلطات الاحتلال بتمكين الجماعات اليهودية المتطرفة وقطعان المستوطنين تنفيذ مخطط تقسيم الأقصى، وتغيير معالمه، وإفساح المجال أمامها لوضع يدها عليه؛ تمهيدا لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه.

وأكد أنه لذلك جاءت ردود المقاومة مكثفة وشاملة كل أماكن وجود أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.

ولفت بركة إلى أن قدرة المقاومة على النيل من الاحتلال في مختلف الجغرافيا الفلسطينية وما حولها، دليل جديد على إرادتها الجدية في حماية المسجد الأقصى من أي عبث أو مساس به؛ الأمر الذي حظي بإجماع أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وقال: إن ذلك يستدعي من جماهير أمتنا العربية والإسلامية ترجمة مواقفها الأخيرة لمزيد من التضامن مع المسجد الأقصى، لكونه يخص كل الأمة الإسلامية من طنجة الى جاكرتا.

وشدد بركة على أن استمرار العدوان على المسجد الأقصى سيؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة مع الأمة جمعاء، وليس فقط مع شعبنا الفلسطيني.

وتوالت التطورات منذ عصر الخميس، ابتداءً من رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه مستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، قبل أن تشن قوات الاحتلال سلسلة غارات فجرًا على الجنوب اللبناني وقطاع غزة، وهو ما جابهته المقاومة برد فوري بأكثر من 44 صاروخًا.

وسرعان ما جاءت البشريات قبيل ظهر الجمعة من الأغوار بعملية فدائية انسحب منفذها أدت لمقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح حرجة، وليلًا بعملية دعس في تل أبيب استشهد منفذها يوسف أبو جابر، من كفر قاسم، داخلي أراضي 48، وأدت لقتيل و6 إصابات.

يأتي ذلك بعد يومين من استباحة قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين المعتكفين واعتقال المئات منهم.

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