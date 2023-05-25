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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٦ ص

طهران تدين الهجوم الإرهابي على مصفاة للغاز في باكستان

طهران تدين الهجوم الإرهابي على مصفاة للغاز في باكستان

أدانت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام آباد بشدة الهجوم الانتحاري على مصفاة للغاز في باکستان، والذي أسفر عن مقتل 6 شخصا من قوات الأمن الباكستانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الايرانية في اسلام آباد، أدانت، اليوم الخميس، في بيان، الهجوم الإرهابي على مصفاة الغاز في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان وعبرت عن تعاطفها مع أسر الضحايا.

وجاء في البيان: تعرب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيها لباكستان حكومة وشعبا في مقتل عدد من قوات الأمن الباكستانية في هجوم إرهابي ونعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع أسر الضحايا.

یذکر أن إرهابيین هاجموا مصفاة الغاز في شمال غرب باكستان صباح الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة واثنين من حراس الأمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1933538

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