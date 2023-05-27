يوسفي: زيارة رئيسي لإندونيسيا كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجتبي يوسفي، في إشارة إلى زيارة الرئيس الايراني الأخيرة لإندونيسيا، إن تطوير العلاقات بين إيران وإندونيسيا مهم للغاية، وزيارة الرئيس إلى هذا البلد كانت تهدف في المقام الأول إلى تعزيزالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتابع: من ناحية أخرى، إندونيسيا دولة مسلمة، وزيارة الرئيس الايراني لهذا البلد وزيادة العلاقات بين إيران وإندونيسيا لها رسالة مهمة للدول المعادية للإسلام والمسلمين، وتوضح لهم أنها تتحسن العلاقات بين الدول الإسلامية يومًا بعد يوم.

وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أن الحكومة الـ13 وضعت الدبلوماسية الإقليمية والخارجية النشطة على جدول أعمالها وأظهرت أنها تتفاوض مع جميع الدول بشرط الحفاظ على المصالح الوطنية.

وأكد يوسفي: تولي الحكومة الثالثة عشرة اهتمامًا لجميع دول العالم، وأظهرت زيارة الرئيس الأخيرة لإندونيسيا أن للحكومة إيماناً عملياً بتعزيز العلاقات مع دول شرق آسيا.

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