رئيسي: يجب على إيران وأوزبكستان تحسين مستوى العلاقات بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي التقى، الأحد، مع القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، بختيار سعيد اوف، الذي سافر إلى طهران برفقة وزير الطرق والمواصلات في هذا البلد.

ووصف رئيسي ان العلاقات بين البلدين تاريخية، مضيفا انه على الرغم من اتخاذ إيران وأوزبكستان إجراءات جيدة لتطوير العلاقات، ولكن بالنظر إلى القدرات المتبادلة، يجب تحسين مستوى العلاقات بمزيد من الجهود.

واعتبر الرئيس الايراني ان تعزيز سياسة الاندماج مع دول الجوار من المقاربات المهمة للحكومة الشعبية والعادلة، وفي إشارة إلى رحلته الأخيرة إلى أوزبكستان، طلب من الوزراء المعنيين تنفيذ اتفاقيات الرئيسين في المجال الثقافي والقانوني والمجالات الاقتصادية، وخاصة في القطاعات التجارية، وتسريع الترانزيت والزراعة.

كما صرح بختيار سعيد اوف، القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في جميع الجوانب، وأشار إلى القواسم المشتركة التاريخية والعلاقات الحضارية والثقافية العميقة بين البلدين والشعبين. واعتبر زيارة آية الله رئيسي لسمرقند أنها فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى الاتفاقات المبرمة مع إيران لتطوير وتعزيز أنشطة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وعقد مؤتمر تجاري بين البلدين، وكذلك المفاوضات التي أجريت بشأن استخدام الممرات المشتركة، أكد: أن أوزبكستان ستبذل قصارى جهدها.

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