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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:١٥ ص

البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح وزارة التربية والتعليم

البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح وزارة التربية والتعليم

منح نواب مجلس الشورى الإسلامي الثقة لمرشح وزارة التربية والتعليم، رضامراد صحرائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منح نواب مجلس الشورى الإسلامي(البرلمان الإيراني) ثقتهم للمرشح الذي قدمته الحكومة لتولي منصب وزير التربية والتعليم.

وبذلك، انتخب رضامراد صحرائي لتولي منصب وزارة التربية والتعليم، بأغلبية 167 صوتا موافقا، مقابل 86 صوتا معارضا وامتناع 14 عن التصويت وصوتين باطلين.

يذكر، انه بعد استقالة وزير التربية والتعليم السابق، يوسف نوري، تم تعيين رضامراد صحرائي، وزيرًا للتربية والتعليم بالإنابة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم تقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي كمرشح لتولي هذا المنصب رسميا.

/انتهى/

رمز الخبر 1933681

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