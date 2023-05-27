العراق ... بدء أعمال مؤتمر "طريق التنمية" بحضور دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق المؤتمر، بمشاركة إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان، إذ وصلت جميع الوفود المشاركة في المؤتمر سبق الى العاصمة تمهيدا لانعقاد المؤتمر".

وتشهد دول المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشروع طريق التنمية، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط النقلية بين العراق ودول المنطقة.

يشار الى أن وزارة النقل العراقية ارسلت دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (ايران والسعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان).

ويعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، اليوم السبت ويستمر ليوم واحد فقط.

كما سيشهد المؤتمر الإعلان رسمياً عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.

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