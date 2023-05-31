وزير الداخلية الإيراني: على طالبان ان تنبه حرس حدودها حتى لا تقع بعض الحوادث الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، حول الوضع على الحدود الإيرانية الأفغانية، قائلا: "الآن الوضع على الحدود الإيرانية الأفغانية هادئ وحركة المرور مستمرة".

وحول سبب اشتباكات حدثت قبل أيام على الحدود المشتركة أوضح وحيدي: "انه بسب الخطأ الذي ارتكبه حرس الحدود الأفغاني وإطلاق االنار منهم ضد حرس الحدود الإيراني، وقعت اشتباكات، استشهد اثرها أحد من قواتنا، كما قتل أيضا عدد من قوات طالبان؛ لكنه بدراية الجمهورية الإسلامية وتدخل طالبان وحكومتها المركزية في الوقت المناسب، تم حل القضية وليس لدينا أي مشاكل على الحدود الآن".

وأضاف: "للأسف، شهدنا عدة مرات من هذه الحوادث حتى الآن، فإذن ننصح طالبان والسلطات الأفغانية بتوخي الحذر وتنبيه حرس حدودها حتى لا تقع مثل هذه الحوادث".

وذكر وزير الداخلية الإيراني: "لقد أدلى بعض الأشخاص الأفغانيين غير المسؤولين أو من ذوي الرتب الدنيا بتصريحات ضد إيران، ولكنه بناءً على التقارير الواردة، تم إقالتهم، لأن التصريحات كانت غير مناسبة وغير منطقية... الآن نحن نتفاعل مع حكام أفغانستان، ومهما كانت القضية، يجب حلها من خلال الحوار".

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