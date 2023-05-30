طالبان: لا نريد توتر علاقاتنا مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين قوات حرس الحدود الإيرانية وقوات طالبان، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان إن حكومته لا تريد إفساد علاقاتها مع دول الجوار، بما فيها إيران، داعيا إلى حل دبلوماسي للنزاعات القائمة.

وقال حافظ ضياء أحمد: "لا نريد أن تتضرر علاقاتنا مع دول الجوار... نطلب من جميع هذه الدول، بما في ذلك إيران، حل القضايا من خلال القنوات الدبلوماسية".

وتابع هذا المسؤول في حكومة طالبان: "الوضع الآن عادي... لم ترغب إمارة أفغانستان الإسلامية أبدًا في زيادة التوترات".

يذكر انه استشهد احد قوات حرس الحدود الإيراني، قبل أيام، اثر اشتباكات حدثت مع قوات طالبان على حدود محافظة سيستان وبلوشستان.

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