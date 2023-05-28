العميد رضائي: حدودنا هي حدود الصداقة ويجب ألا نسمح بحدوث حادث مؤسف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس قوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الايرانية ان عدة أخطاء ارتكبت من جانب حكام أفغانستان على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان، وحدث أمس أيضا إطلاق نار بدون اي سبب .

وصرح العميد قاسم رضائي لدى وصوله إلى مدينة زابل اليوم الأحد ، للصحفيين بأن حرس الحدود ردوا على إطلاق النار واضاف: وقام حرس الحدود بمعالجة الأمر ، واستشهد للأسف أحد زملائهم وأصيب اثنان آخران.

وأكد: نقول لدول الجوار أن حدودنا هي حدود الصداقة ويجب ألا نسمح بحدوث حادث مؤسف.

وتابع قائلا أن الوضع هادئ للغاية في الوقت الحالي واضاف: لم يحدث هجوم الليلة الماضية وتم حل المشكلة مساء أمس.

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