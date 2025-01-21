وزير الخارجية الأرميني: جميع دول المنطقة سوق تستفيد من التعاون الايراني الروسي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان ميرزويان صرح بذلك اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وقال: "أرمينيا لديها أيضا علاقات جيدة للغاية مبنية على حسن الجوار والشراكة مع إيران".

وردا على سؤال حول آخر تطورات عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قال: "لدينا اتفاقيات ثنائية قوية للغاية وجادة للغاية مع روسيا، ونحن ملتزمون بدعم هذه الاتفاقيات".

وفيما يتعلق بانسحاب حرس الحدود الروسي من نقطة التفتيش على الحدود الأرمنية الإيرانية، قال ميرزويان: "منذ اليوم الأول لاستقلال أرمينيا، وبناء على طلب يريفان، شارك حرس الحدود الروسي مؤقتا في تأمين الحدود بين أرمينيا وإيران".

"وتابع: "بطبيعة الحال، بعد فترة من الوقت، شكرنا الجانب الروسي على خدمته طويلة الأمد على حدودنا، وأعلننا سابقا أن هذا الجزء من حدودنا يمكن من الآن فصاعدا حمايته من قبل قواتنا الخاصة".

وقال وزير الخارجية الأرميني أيضا: "يسعدني أن أشير إلى وجود ديناميكية إيجابية في تطوير الحوار بين أرمينيا وروسيا في الاتجاه الإنساني، ويتم عقد اجتماعات بين العلماء والشخصيات الثقافية من البلدين بانتظام".