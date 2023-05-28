اردوغان يحصل على 53.41% من الأصوات مقابل46.59% لكمال كليتشدار أوغلو بعد فرز 82.64% من الأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وسائل إعلام تركية تفيد بأنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية حتى الآن بعد فرز أكثر من نصف الأصوات. وصرحت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التركية حتى الآن بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، ان إردوغان يحصل على 53.41% من الأصوات مقابل 46.59% لكمال كليجدار أوغلو بعد فرز 82.64% من الأصوات. وأُغلقت صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت تركيا (1400 بتوقيت غرينتش)، وبدأت عملية فرز الأصوات على الفور، ليتمّ في إثرها الإعلان التدريجي عن النتائج.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية انتهت من دون أي مشاكل. وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، "جميع الأخوة إلى حماية الصناديق ريثما يتم الإعلان عن النتائج النهائية"، مؤكداً أنّ "الآن حان الوقت لحماية إرادة شعب".

وكانت الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع الرئاسي في تركيا، اليوم الأحد، قد شهدت دعوات كثيفة على حسابات المعارضة الرسمية وغير الرسمية للتصويت في الساعة الأخيرة. وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها، صباح اليوم الأحد، لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرّر من هو الرئيس المقبل للبلاد.

يُشار إلى أنه في 14 أيار/مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات. وتقدّم إردوغان حينها بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سِنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17%./انتهى/

المصدر: الميادين