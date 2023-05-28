شخصيات عربية تهنئ الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات

وأفادت وكالت مهر للأنباء، أن شخصيات عربية هنأت الرئيس التركي، أردوغان، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الصدد قال امير قطر، تميم بن حمد آل ثاني٬ خلال تغريدة في حسابه على تويتر "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الديمقراطية.

وفي تصريح خاص له، قال اشتية: "ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها".

وتابع: "هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا"، "نحن على ثقة أن هذا الفوز سيكون عنصر توحيد للشعب التركي لأن وحدة تركيا ونهضتها هي دعم أساسي ورئيسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير القدس عاصمة دولتنا وحق العودة للاجئين".

وقال: "الصداقة بين تركيا وفلسطين ليست جديدة، وقد رسخت في عهد أردوغانـ والعلاقة بينهم وبين الرئيس محمود عباس وطيدة".

وأضاف: "أتمنى له التوفيق من أجل رفعة ونهضة ورفاهية الشعب التركي الصديق".

ومن جانبه، هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية،وقال في بيان صدر عن مكتبه:"أهنئ الرئيس أردوغان بالفوز بالولاية الجديدة وأشيد بالموقف الحضاري للشعب التركي ونتطلع إلى سنوات جديدة في دعم قضيتنا وقدسنا".

وفي نفس السياق، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، وقال في تغريدة له: "أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

كما كتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على حسابه بموقع تويتر مهنئا باللغة التركية فوز أردوغان بالإنتخابات ، وقال: "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".

ومن جانبه، هناً الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الرئيس التركي أردوغان، قائلاً :"إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لسيادتكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من الـمكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة".

وتابع الرئيس الجزائري: "انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية المستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا. فهو كذلك إعتراف لما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق، وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة".

وأضاف تبون: "أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، على ضوء مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الذي انعقد في أنقرة في ماي 2022".

المصدر: العالم

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