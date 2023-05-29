الرئيس التركي يلقي خطابا أمام أنصاره في أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في خطابه: "نحب تركيا كثيرا فهذا الشعب يستحق الحب ونحن نحبه..نحو 320 ألفا يتجمعون هنا أمام قصر الرئاسة بأنقرة وهذا المشهد هو مشهد المحبين..أنتم لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور ولم تتركوه وحيدا في هذه المسيرة وسنستمر في بناء مئوية تركيا معا".

وتابع: "لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور وقد أوكلتم إلينا المهمة مجددا وسنستمر في بناء مئوية تركيا..الشعب كلفني برئاسة الجمهورية لولاية أخرى لخمس سنوات وأتقدم بالشكر لكل أبناء هذا الشعب".

وأردف الرئيس التركي: "كل من ذهب إلى صناديق الاقتراع وأثبت قوة الديمقراطية في تركيا يستحق الشكر والتقدير أيا كان اختياره".

وأضاف: "الشعب صوت لصالح مئوية تركيا في هذه الانتخابات واختار أن يكون معظم نواب البرلمان من تحالف الجمهور..المنتصر هو الشعب بجميع أطيافه والفائز هو الديمقراطية".

/انتهى/