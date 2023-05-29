استشهاد الشاب أشرف محمد الشيخ إبراهيم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لوزارة الصحة، فقد استشهد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فجراً، وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

وكان أصيب 8 مواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، واعتقل اثنان آخران فجراً، خلال اقتحام عدة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما تصدى لها مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بوابل من الرصاص.

ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى مخيم جنين،

ودعت مساجد مدينة جنين إلى النفير لمواجهة اقتحام الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة جداً.

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