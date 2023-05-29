اجتماع القائم بأعمال وزارة الصناعة الايرانية مع وزير الصناعة العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم هذا الاجتماع على هامش زيارة سلطان عمان لطهران حيث ان وزيري الصناعة والتجارة الإيراني والعماني ترأسا اللجنة المشتركة للبلدين.

وأعرب الجانبان في هذا الاجتماع عن ارتياحهما للتفاهمات التي توصل اليها سلطان عمان والرئيس الايراني ، وشددا على ضرورة التخطيط لمتابعة هذه التفاهمات ، واتفقا على عقد الاجتماع العشرين للجنة المشتركة للبلدين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة في إيران.

كما أكد الجانبان في هذا الاجتماع على تشكيل اللجان الفنية قبل اجتماع اللجنة المشتركة والسعي لتخفيض التعريفات التجارية بين البلدين ونقل الخبرات في مختلف المجالات ، وكذلك متابعة تطوير البنية التحتية التجارية بين البلدين بما في ذلك في مجال نقل وشحن البضائع.

وعلى هامش هذا الاجتماع ، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تصدير السيارات من إيران إلى سلطنة عمان وإعادة التصدير منها إلى أسواق ثالثة أخرى بين المدير التنفيذي لشركة إيران خودرو والقطاع الخاص العماني.

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