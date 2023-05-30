سفير إيران في مسقط يشرح تفاصيل جديدة عن لقاء سلطان عمان مع قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي نجفي، اليوم الثلاثاء، إلى لقاء سلطان عمان مع قائد الثورة الإسلامية، خلال زيارته لطهران على رأس وفد رفيع المستوى، قائلا: "انه عقد هذا اللقاء في جو إيجابي وودي وبناء للغاية، ودارت مباحثات جيدة بين الجانبين".

وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان: "انه ذكر قائد الثورة الإسلامية، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بخير وأشاد بعلاقات الصداقة والأخوة بين إيران وسلطنة عمان".

وتابع: "العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في أعلى مستوياتها، وهذه العلاقات مميزة للغاية ونموذج للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية مع الدول الجارة".

وقال: "لحسن الحظ، في السنوات الأخيرة، نمت هذه العلاقات الودية، التي تقوم على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك مبنية على مبدأ حسن الجوار، لا سيما في مجال القضايا التجارية التي هي دائما موضوع ساخن بين الجانبين".

وصرح سفير إيران في عمان: "انها أكدت إيران وسلطنة عمان أن العلاقات التجارية لم تكن متماشيا مع العلاقات السياسية حتى الآن، ولكن لحسن الحظ، انطلاقا من سياسة الحكومة الإيرانية لإعطاء الأولوية للجيران، نشهد نموا كبيرا في العلاقات التجارية مع سلطنة عمان والتي زادت بنحو 3 أضعاف وبلغت نحو ملياري دولار".

وقال نجفي: "هناك نقطة أخرى تتعلق بلقاء سلطان عمان مع قائد الثورة الإسلامية، وهي تأكيد سماحته على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مسؤولي الإدارات المختلفة في البلدين".

وتابع: "فيما يتعلق بموضوع تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة وتطبيع العلاقات معه من قبل عدد قليل من الدول، فقد أكد قائد الثورة ان الكيان الصهيوني يسعي لخلق الخلافات و الانقسامات بين المجتمعات المسلمة ولا خير فيه ولا منفعة في وجودهم".

وقال سفير الجمهورية الإسلامية في مسقط: "بالطبع، لم تنضم عمان إلى هذه العملية، وانهم أكدوا مرارًا أن هذا الموضوع ليس على جدول أعمالهم".

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