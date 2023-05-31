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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٤٤ ص

تعلیقا على تقرير وكالة مهر للأنباء؛

غروسي يعلن عن إحراز التقدم في ملف البرنامح النووي الإيراني

غروسي يعلن عن إحراز التقدم في ملف البرنامح النووي الإيراني

صرح المدير العام للواكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لقد أحرزنا تقدما مع إيران في بعض القضايا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إحراز بعض التقدم في مباحاث الوكالة الدولية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن برنامجها النووي.

وردا على سؤال حول التقارير التي تحدثت عن حل بعض القضايا الخلافية بين إيران والوكالة الدولية، قال غروسي: "سأنشر تقريري الدوري عن وضع البرنامج النووي الإيراني قريبا".

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نحن نعمل على عدة قضايا مع إيران ونحرز تقدما في بعضها وفي البعض الآخر لا".

هذا وقد أفادت، امس الثلاثاء، وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة داخل إيران، بأن الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية توصلتا لحل في قضتي خلاف بينهما خلال المفاوضات الفنية الأخيرة.

وأضاف التقرير، فقد تم حل قضية أحد المواقع المزعومة التي اقترحتها الوكالة (المعروفة باسم أباده) خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية لبلدنا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضًا، تم حل مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933714

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