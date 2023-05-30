محافظ البنك المركزي الإيراني يغادر طهران متوجهاً إلى واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر محمد رضا فرزين طهران متوجهاً إلى واشنطن للاجتماع والتحدث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي. كما يرافقه "محسن كريمي" نائب رئيس الشؤون الدولية في هذا البنك . ان الجمهورية الإسلامية الايرانية عضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

ونشر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا في قاعدة بياناته الإحصائية، يشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الإسلامية الايرانية بمقدار 141 مليار دولار في عام 2022، وحصل الاقتصاد الإيراني على المرتبة الـ22 للاقتصاد العالمي.

كما أشار "محمد مخبر" ، النائب الأول للرئيس الايراني، إلى الإحصائيات المنشورة في صندوق النقد الدولي في الاجتماع الـ 51 لاتحاد التجارة الآسيوي، وقال: إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران يبلغ 1600 مليار دولار من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2022.

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