محافظ البنك المركزي الإيراني: لدينا أكثر من 100 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد رضا فرزين خلال خطابه في المؤتمر الثلاثين للسياسات النقدية في البلاد، إلى اهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسات التنفيذية للبنك المركزي، قائلا: "منذ اليوم الأول الذي توليت فيه المسؤولية في البنك المركزي، وضع موضوع تحقيق الاستقرار على جدول الأعمال".

وتابع: "إن مجموعة سياسات الحكومة والبنك المركزي يجب أن تكون قادرة على إعادة الاستقرار للاقتصاد ويجب حل عدم استقرار في المؤشرات الاقتصادية". وأشار محافظ البنك المركزي إلى عدم وجود سبب جوهري لتغيير سعر الصرف الدولار في البلاد، قائلا: "هناك علاقة عميقة بين الأصول الاستثمارية وأسعار الصرف".

وذكر أنه لا خيار أمامنا سوى بناء الثقة بين صانعي السياسات والنشطاء الاقتصاديين، ولهذا السبب يجب أن نركز على الاستقرار الاقتصادي وقال: "اتجهت الأرجنتين وتشيلي نحو سياسة الاستقرار ، لكن الأرجنتين لم تستطع بناء الثقة وكانت تشيلي ناجحة".

وصرح أن لدينا أكثر من 100 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي في باقي الدول حاليا ويجب أن نتخذ إجراءات سياسية ودبلوماسية مناسبة لتحريرها،، مبينا: "يجب أن نستخدم الموارد التي لدينا في بلدان أخرى، وقد اتخذ النظام الدبلوماسي إجراءات جيدة في هذا الصدد وسنرى النتائج قريبا."

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