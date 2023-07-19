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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٢:١٥ م

مصر تكشف عن اخر تطورات علاقاتها مع إيران

مصر تكشف عن اخر تطورات علاقاتها مع إيران

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، تطورات العلاقات المصرية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو زيد، في تصريح له، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".

وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "مصر لديها بعثة رعاية مصالح في طهران ونفس الحال بالنسبة لإيران"، متوقعًا التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء.

/انتهى/

رمز الخبر 1935132

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