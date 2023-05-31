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٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:٢٤ م

قائد الثورة يستقل رئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني

قائد الثورة يستقل رئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني

استقبل قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، اليوم الأربعاء ، رئيس مجلس المصلحة الشعبي لجمهورية تركمانستان "بردي محمداوف" الذي يزور البلاد حاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، استقبل اليوم الأربعاء ، رئيس مجلس المصلحة الشعبي لجمهورية تركمانستان "بردي محمداوف" الذي يزور البلاد حاليا.

وسيتم بنشر تفاصيل اللقاء فور انتهائه.

/انتهى/

رمز الخبر 1933734

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