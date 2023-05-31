قائد الثورة: إيران وتركمانستان أقارب وتجمعهم العديد من القواسم الثقافية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية وخلال استقباله عصر اليوم الاربعاء في طهران رئيس مجلس المصلحة الشعبي لجمهورية تركمانستان، اعتبر ان ايران وتركمانستان تجمع بينهما أواصر قرابة ومشتركات ثقافية كثيرة ، مؤكدا ان هذه القواسم الثقافية المشتركة تعد أرضية هامة للمزيد من تطوير العلاقات في مختلف القطاعات وخاصة في مجالي الطاقة والطرق.

وأشار قائد الثورة الإسلامية الى وجود مئات العلماء والشخصيات المشهورة القاطنة بين نهري أترك وجيحون في البلدين ، وكذلك وجود مقبرة الشاعر التركماني الشهير "مختومقلي فراغي" في إيران مضيفا لا ينبغي الاستهانة بهذه المجالات الثقافية.

وأشاد آية الله خامنئي بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس مجلس المصلحة الشعبي لجمهورية تركمانستان "بردي محمد اوف" بالقضايا الثقافية والدينية والجهود المبذولة لتوسيع المراكز الثقافية والمساجد ،في مجال القضايا التجارية هناك المزيد من القدرات لتوسيع التعاون، لا سيما في قطاع الطرق والمجالات المتعلقة بالمياه والكهرباء والغاز، والجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون في هذه القطاعات.

وفي إشارة إلى طلب رئيس مجلس المصلحة الشعبي لجمهورية تركمانستان لحضور متخصصين وخبراء إيرانيين لانشاء طريق سريع بقرب الحدود الإيرانية - التركمانية إلى بحر قزوين وأضاف : وزارة الطرق الإيرانية لديها القدرة على انشاء هذا الطريق السريع ،نظرا الى المكانة الهامة التي تتمتع بها الاتصالات البرية والسككية في الاقتصاد العالمي ، نحن مصممون على استكمال طريق العبور بين الشمال والجنوب الذي يمكن أن يربط تركمانستان والدول المحيطة بها ببحر عمان.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن تطوير العلاقات الثنائية يعود لمصلحة البلدين معربا عن تفاؤله ازاء مستقبل العلاقات بين البلدين مؤكدا أن المزيد من التعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وتركمانستان من شانه ان يمهد الارضية لترقية مكانة البلدين في عالم قيد التغيير.

من جانبه أعرب رئيس مجلس المصلحة الشعبي لجمهورية تركمانستان "بردي محمد اوف" في اللقاء، الذي حضره رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله آملي لاريجاني، عن ارتياحه للقاء سماحة قائد الثورة الإسلامية، وقال: "لقد استفدت دائما خلال السنوات الماضية وأثناء فترة رئاستي وخلال زياراتي إلى إيران ، من وجهات نظرتكم وتوصياتسماحتكم كثيرا ، وبناءً على تلك التوصيات ، تم إنجاز أعمال مهمة ، وفي هذه الزيارة ، أتطلع إلى استخدام التوصيات لتنفيذ مشاريع كبرى في تركمانستان.

وأشار "بردي محمد اوف" إلى مفاوضاته مع المسؤولين الايرانيين وأضاف : في هذه المفاوضات تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة لتعزيز التعاون، لا سيما الاستعانة بالمختصين والخبراء الإيرانيين في إنشاء الطرق وقطاعات المياه والكهرباء والغاز.

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