قائد الثورة الإسلامية: لو كنا نريد صناعة الأسلحة النووية لما تمكن الأعداء منع ذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه قام سماحة آية الله خامنئي، صباح اليوم، بزيارة معرض إنجازات الصناعة النووية للبلاد، الذي يقام في حسينية الإمام الخميني بطهران.

وبعد تفقده لهذه الإنجازات، استقبل سماحته عددا من العلماء والمختصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية، وقال في خطاب له بينهم: "لقد خلق الأعداء تحديًا نوويًا لنا منذ 20 عامًا لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد، ولكن أحد إنجازات هذا التحدي هو أنه لا ينبغي الوثوق بوعودهم.".

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى الذرائع الواهية التي يطرحها الغرب ضد برنامج ايران النووي، مبينا: "ان ذريعة الأسلحة النووية كذبة وهم يعرفون انهم يكذبون؛ بل اننا لا نريد التوصل إلى السلاح النووي على أساس مبادئنا الإسلامية، وإلا لما تمكنوا من منعنا للحصول على هذا السلاح، كما لم يتمكنوا من وقف تطوراتنا النووية حتى الآن".

وصرح: "ان الصناعة النووية هي أحد المكونات الأساسية والمهمة لسلطة البلاد ومصداقية الدولة وقوتها، فإذا كنتم تريدون إيران قوية، وتحبون إيران والجمهورية الإسلامية والشعب، فيجب عليكم دعم هذا الجزء من الأنشطة العلمية والبحثية والصناعية... هذا هو سبب تركيز الأعداء على الطاقة النووية".

وأكد آية الله خامنئي: "الصناعة النووية مهمة بالنسبة للبلاد؛ حيث ستؤدي إلى التقدم وتحسين قدرات الدولة في المجالات التقنية والاقتصادية والصحية وما إلى ذلك، وكذلك ارتقاء مكانة البلاد في المستوى الدولي، كما تعطي الثقة بالنفس على المستوى الوطني"، مضيفا: "ان عملكم هذا بالضبط عكس حركة العدو، أي أنه يضخ روح الأمل وروح الثقة بالنفس في الشعب".

وأشار سماحته: "لقد تم تقديم العديد من الوعود من قبل حكومات الأطراف المتفاوضة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم يتم الوفاء بها. يجب الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار أنظمة الضمانات، ولا يجوز انتهاك قانون العمل الاستراتيجي لمجلس النواب، لأن هذا القانون في مصلحة الدولة والصناعة النووية"، مضيفا: " لا مشكلة في توقيع اتفاق مع الوكالة لكن ينبغي عدم المس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية".

يتبع....